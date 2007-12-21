Костенко рассказал НУ-НС, как надо создавать единую партию

Украинская народная партия не будет принимать участия в административных проектах создания единой партии на базе блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Украинской народной партии, народный депутат Украины Юрий КОСТЕНКО заявил сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции.

«Принципиальным для нас при создании единой партии является идеологическая составляющая, - отметил он. – Вы знаете, что в блоке НУ - НС есть как минимум три идеологические составляющие. Поэтому мы не намерены повторять ошибочные проекты административного создания партии, как это имели место провластные партии НДП или СДПУ(о)».

По словам народного депутата, «УНП имеет четкую позицию, касающуюся объединения в единую партию». «Мы говорим о правой идеологии и о механизме объединения без потери юридического лица и без роспуска или ликвидации партии», - заметил Ю.КОСТЕНКО.

Он сообщил, что уже подготовил законопроект о внесении изменений в закон о политических партиях, где зафиксированы правовые механизмы для образования партии «без ее роспуска и ликвидации». «Мы стремимся создать единую правую партию», - сказал депутат.

«УНП участия в административных проектах создания партии принимать не будет», - отметил Ю.КОСТЕНКО. По его словам, «в Украине отсутствует мощная партия правого направления, способная бороться за власть», как, например, в Польше.

Что касается административных проектов, то, по мнению Ю.КОСТЕНКО, они не имеют перспективы.