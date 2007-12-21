Литвин сомневается, что бюджет-2008 появится до Нового года

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает нереальным принятие до конца года закона о государственном бюджете на 2008 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, об этом он заявил, комментируя позицию своей фракции относительно принятия бюджета на следующий год.

“Я убежден, что, к большому сожалению, до 31 декабря бюджет принять невозможно», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, до голосования за бюджет нужно принять основные направления экономического и социального развития страны на следующий год, чтобы знать, как будет развиваться экономическая и социальная сфера.

Как сказал В.ЛИТВИН, парламенту нужно было бы принять в виде законов решения о зарплатах, о пенсиях на следующий год с тем, чтобы, отработав бюджет и, доведя его до необходимой кондиции, принять его в конце января или в начале февраля.

При этом, подчеркнул он, нужно сделать все, чтобы люди не получили в январе и феврале пенсии и зарплаты по старым стандартам, потому что жизнь значительно подорожала.

«Мы будем требовать и стоять на том, чтобы было предусмотрено существенное повышение пенсий, минимальной заработной платы, чтобы был достигнут паритет между минимальной заработной платой и прожиточным минимумом (потому что сегодня между ними разница больше, чем в сто гривен) и чтобы все социальные законы действовали в полном объеме”, - сказал В.ЛИТВИН.

Он также сообщил, что его фракция будет настаивать на закреплении в госбюджете возобновления действия 47 социальных законов. В частности, фракция Блока Литвина намерена настаивать на возобновлении в полном объеме закона о детях войны и учете половины средств для возвращения сбережений граждан.