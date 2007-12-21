Костенко требует прекратить местные бои демократических партий
Нардеп о политических разборках на местах
УНИАН. Председатель Украинской народной партии, народный депутат Украины Юрий КОСТЕНКО выступает за «прекращение местных боев» депутатов демократических партий.
Как передает корреспондент УНИАН об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.
Отвечая на вопрос о его отношении к «политическим разборкам», которые существуют в местных советах среди демократических сил, Ю.КОСТЕНКО отметил, что вскоре они прекратятся.
«Мы будем жестко ставить вопрос о прекращении местных боев среди сил, которые образовали нынешнюю парламентскую коалицию, - отметил политик. – Это будет курам на смех, если мы этого не прекратим. В ближайшее время будет договоренность с лидерами демократических сил о решении этой проблемы». По его словам, все демократические силы должны действовать согласованно.
Ю.КОСТЕНКО также отметил, что он не является сторонником императивного мандата». «Императивный мандат – это недемократическая норма в украинском законодательстве, - отметил он. - В настоящее время эту проблему рассматривает Конституционный Суд Украины. От его решения будут зависеть наши дальнейшие действия».
В то же время он сообщил, что во фракции НУ-НС есть много депутатов, которые не «признают эту норму (императивный мандат) как недемократическую». Ю.КОСТЕНКО убежден, что «делать демократию недемократическим способом - это путь возвращения к авторитаризму».