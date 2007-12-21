Состав оппозиционного правительства Януковича (список)

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ избран главой оппозиционного правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе оппозиционного правительства, такое решение было принято сегодня на заседании этого правительства.

Министром финансов избран Николай АЗАРОВ, министром экономики – Ирина АКИМОВА, министром обороны – Александр КУЗЬМУК, министром внутренних дел – Николай ДЖИГА, министром топлива и энергетики – Юрий БОЙКО, министром угольной промышленности – Сергей ТУЛУБ, министром транспорта и связи – Василий КОЗАК, министром труда и социальной политики – Михаил ПАПИЕВ, министром образования и науки – Дмитрий ТАБАЧНИК, министром иностранных дел – Константин ГРИЩЕНКО, министром юстиции – Александр ЛАВРИНОВИЧ, министром охраны окружающей среды – Анатолий ТОЛСТОУХОВ, министром сельского хозяйства – Виктор СЛАУТА, министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – Александр ПОПОВ, министром по делам молодежи и семьи – Виктор КОРЖ, министром промышленности – Анатолий КИНАХ, министром по вопросам чрезвычайных ситуаций – Нестор ШУФРИЧ, министром строительства и регионального развития – Владимир ЯЦУБА.

Главой Нацбанка стал Сергей ЛЕВОЧКИН, председателем Государственной налоговой администрации – Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

Для других участников оппозиции сохранены вакансии главы СБУ, государственной таможенной службы, министра культуры.