Костенко считает, что коалиция еще не потеряла Плюща

Лидер Украинской народной партии, народный депутат Украины Юрий КОСТЕНКО считает, что голос народного депутата Ивана ПЛЮЩА коалиция еще не потеряла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер УНП заявил сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции.

«Еще рановато говорить, что мы (коалиция – УНИАН) потеряли этот голос», - сказал Ю.КОСТЕНКО. По его словам, еще будут голосования относительно принятия государственного бюджета Украины, Налогового кодекса, принятия ряда реформ и других принципиальных вопросов, когда «Иван Степанович (ПЛЮЩ) будет голосовать с фракцией (“Наша Украина – Народная самооборона”)».

По мнению Ю.КОСТЕНКО, если И.ПЛЮЩ не будет соблюдать фракционную дисциплину, то тогда «будут к нему санкции, предусмотренные внутрифракционным уставом».

Он уточнил, что фракция НУ-НС еще не рассматривала вопрос относительно позиции И.ПЛЮЩА по его предыдущим голосованиям в парламенте.