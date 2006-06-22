Луценко спокоен за свою судьбу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не может дать четкого ответа, останется ли Юрий ЛУЦЕНКО в должности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня журналистам после окончания коллегии МВД Украины в Новых Петровцах Киевской области, в которой В.ЮЩЕНКО принимал участие.

Комментируя назначение на должность министра внутренних дел, он сказал, что «это та должность, которая не распределяется по партийным квотам».

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что ценит ту работу, которую осуществило Министерство внутренних дел с момента, когда его возглавил Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам Президента, МВД и органы власти отошли от партийного влияния на работу правоохранительных органов, «украинская олигархия отделена от принятия решений государственного характера», попытки влиять на МВД уменьшились. Как отметил В.ЮЩЕНКО, глядя на работу МВД, можно сказать, что есть очевидная динамка. «Я ценю ту работу, которая сделана министерством, которая сделана министром, руководителями областных управлений», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он также добавил, что на сегодня в Верховной Раде взят перерыв (до 27 июня) для того, чтобы депутаты имели возможность обсудить вопрос назначения министров, в том числе и тех, «которые относятся к силовому блоку».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО сказал журналистам, что спокоен за дальнейшую свою судьбу и готов быть освобожденным от должности министра в любой момент. Однако, он заявил, что категорически против того, чтобы в случае смены руководителя МВД это привело к формированию в ведомстве «партийной разведки или коммерческой структуры. Тогда я молчать не буду».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июня, лидер СПУ Александр МОРОЗ сказал, что Президент готов предложить кандидатуру Ю.ЛУЦЕНКО на должность министра внутренних дел. По его словам, такое заверение прозвучало из уст Президента во время встречи с лидером СПУ.

В то же время, по данным источника в Соцпартии Украины, на должность министра внутренних дел имеет право «Наша Украина».

Ю.ЛУЦЕНКО пребывает в должности министра внутренних дел с 4 февраля 2005 года.