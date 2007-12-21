Регионалы наконец рассказали, когда должно наступить «уже сегодня»

Вчера страна услышала набор стандартных обещаний свежеиспеченного премьера. Об этом заявил нардеп-регионал Леонид Литвинов. «Уже много сказано об их популизме и нереальности, - цитирует депутата пресс-служба Партии регионов. Но есть одно проверенное мерило, которым можно определить реальность того, что обещает Тимошенко и ее команда – это бюджет. К примеру, вся предвыборная программа Партии регионов, все, что наша политическая сила планировала сделать для людей – отражено в бюджете на будущий год (напомним, что на парламентские выборы-2006 Партия регионов шла с программой «Улучшение жизни уже сегодня» - ред.) , разработанном правительством Януковича. Так пусть же нынешняя оранжевая команда покажет свой бюджет и то, как в нем отражены их предвыборные обещания. Потому что даже просто разобраться, что к чему в них очень сложно».

Есть предвыборная программа БЮТ со всеми невыполнимыми популистскими обещаниями, - продолжил нардеп. «Здесь и отмена призыва в армию уже через неделю, и возврат обесцененных вкладов и многое другое, столь же нереальное. Есть программа «НУ-НС», базирующаяся на инициативах Президента, есть коалиционное соглашение, где программа отличается от программы БЮТ. Так что, в конце концов, обещает выполнить Тимошенко?

Поэтому мы и требуем, чтобы главный документ – Госбюджет 2008 года, в котором должны быть четко отражены все эти пакеты обещаний, уже сейчас был представлен в парламент, и депутаты могли бы с ним начать работать. Когда это произойдет, пока не ясно».