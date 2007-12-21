Именем Кравченко назовут учебное заведение МВД?

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО выступает с инициативой увековечить память бывшего руководителя ведомства Юрия Кравченко.

Как сообщает Департамент связей с общественностью МВД, об этом он сказал 20 декабря в зале коллегий МВД по случаю Дня украинской милиции.

Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, предлагает назвать именем Ю.Кравченко одно из учебных заведений системы МВД.

Справка УНИАН. Ю.Кравченко был найден утром 4 марта 2005 года на даче под Киевом мертвым с огнестрельными ранениями. 4 марта на 10.00 он был вызван на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. На месте гибели Ю.Кравченко была найдена предсмертная записка.

24 мая 2005 года Генпрокуратура обнародовала заключение, что самоубийство - это окончательная причина смерти Ю.Кравченко и закрыла дело о его гибели.

Позже, 21 июля в 2006 г., генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что Генеральная прокуратура возобновила расследование уголовного дела о гибели Ю.Кравченко.

31 января 2007 года Генпрокуратура снова закрыла уголовное дело, возбужденное в связи с самоубийством экс-министра внутренних дел Украины.

Как объяснил А.МЕДВЕДЬКО 27 февраля, по делу были проведены все необходимые следственные действия и соответствующие экспертизы, которые дали основания следователю прийти к выводу, что в деле отсутствует событие преступления, а потому оно должно быть закрыто.