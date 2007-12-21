Ющенко перетряхнул состав СНБО (дополненная)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны бывших первого вице-премьер-министра Николая АЗАРОВА, министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА, министра внутренних дел Василия ЦУШКО, премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и министра иностранных дел Арсения ЯЦЕНЮКА.

Об этом говорится в соответствующем указе Президента, текст которого обнародован на его официальном сайте.

Вместе с тем, Президент ввел в состав СНБО новых министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА, министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО и премьер-министр Юлию ТИМОШЕНКО.

Также ЮЩЕНКО освободил Юрия ПРОДАНА от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с переходом на другую работу.

Об этом говорится в Указе главы государства, опубликованном на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, Президент назначил Ю.ПРОДАНА заместителем секретаря СНБО 4 июля 2007 года.

18 декабря парламент назначил Ю.ПРОДАНА министром топлива и энергетики Украины.