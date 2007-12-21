«Теневики» пришли к Януковичу попить кофе

В столичном кинотеатре «Зоряный» проходит заседание оппозиционного правительства под председательством лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседание прибыли экс-министр экономики Анатолий КИНАХ, экс-министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ, экс-министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, бывший первый вице-премьер Николай АЗАРОВ, экс-вице-премьер Александр КУЗЬМУК, экс-министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ и бывший вице-премьер Виктор СЛАУТА.

В то же время, никто из пришедших на заседание не уточнил круг вопросов, который планируется рассмотреть на первом заседании «теневого» правительства. В частности, В.СЛАУТА сообщил журналистам, что пришел «попить кофе», но не уточнил, кто его пригласил.