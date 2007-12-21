У Ющенка сквозь пальцы посмотрят на Северодонецк-2

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет препятствовать проведению ІІ съезда депутатов местных советов в Северодонецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Главной службы региональной политики Секретариата Президента Александр СТАРУХ.

По его словам, в Секретариате знают об инициативе проведения такого съезда, но убеждены, что все депутаты имеют право на собрания и высказывание своей точки зрения.

«Мы не разделяем их взгляды, но не будем препятствовать им», - сказал А.СТАРУХ, отметив, что Секретариат Президента, в свою очередь, планирует подготовить материалы, которые позволят общественности иметь не одностороннюю информацию по вопросам, которые будут подниматься на съезде в Северодонецке.

В то же время А.СТАРУХ отказался говорить о перспективах проведения досрочных выборов на местном уровне. «Президент таких решений не принимает. Это вопрос к Грушевскому (по этой улице расположено здание Верховной Рады – УНИАН)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября с.г. председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО сообщил об инициативе провести в Северодонецке второй съезд депутатов всех уровней. По его словам, на съезд предложено вынести гуманитарные и языковые вопросы, ориентировочно он состоится в январе-феврале следующего года.

Обращение инициативной группы по проведению съезда подписали председатели Луганского, Харьковского, Днепропетровского, Херсонского и Полтавского облсоветов В.ГОЛЕНКО, Василий САЛЫГИН, Владимир ДЕМЁХИН, Юрий ВИЛКУЛ и Александр УДОВИЧЕНКО; первый заместитель Председателя Верховной Рады Крыма Сергей ЦЕКОВ, мэры Симферополя и Николаева Геннадий БАБЕНКО и Владимир ЧАЙКА, секретарь Донецкого горсовета Николай ЛЕВЧЕНКО, а также народный депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

Справка УНИАН. 28 ноября 2004 года в городе Северодонецк Луганской области состоялся съезд депутатов и государственных служащих разных уровней восточных, южных и некоторых других областей Украины. На этом собрании в выступлениях руководителей государственных администраций, председателей областных советов Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и других областей, народных депутатов Украины раздавались призывы о нарушении суверенитета, территориальной целостности Украины, ее раскола и образования отдельных территориальных объединений.