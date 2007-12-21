Регионы набираются сил, чтобы смелее бить по рукам власть

Нардеп от Партии регионов Елена Бондаренко утверждает, что переход партии в оппозицию - вполне естественный шаг, к которому «регионалы» были всегда готовы. «Так как широкая коалиция не была создана, то по-другому действовать было просто нельзя,» _ заявила Бондаренко. - И ничего в этом страшного нет. В 2005 году мы уже находились в самой настоящей оппозиции. Нас абсолютно не пугает оппозиционный статус».

Этот статус, отметила депутат, не предполагает ни спикерства, ни премьерства. «Поэтому считать, что потеря данных должностей - наш проигрыш, просто смешно,» - цитирует Бондаренко сайт Партии регионов.

Если в рядах оппозиции «помимо коммунистов будет еще и Блок Литвина, то мы будем гораздо сильнее, - заметила нардеп. - И, если так можно выразиться, станем смелее бить по рукам власть, если она попытается злоупотреблять своими полномочиями».

«Если победа зависит от состояния противника, то непобедимость будет зависеть от нас самих, - добавила депутат, - от внутренней мобилизации, слаженной работы, координации, объединения и эффективного использования всех ресурсов, которые находятся в нашем распоряжении, - кадровых, финансовых, медийных».