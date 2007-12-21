Луценко предлагает увековечить память Юрия Кравченко

Министр внутренних дел Юрий Луценко предлагает увековечить память бывшего руководителя ведомства Юрия Кравченко.

Об этом он заявил во время выступления перед сотрудниками министерства по случаю Дня украинской милиции, сообщает Лига со ссылкой на Департамент общественных связей МВД.

По их информации, чтобы оставить память о "профессионализме и опыте" Кравченко, Луценко предложил назвать его именем одно из учебных заведений системы внутренних дел.

Как известно, экс-глава МВД Кравченко был найден мертвым утром 4 марта 2005 года на даче под Киевом.

4 марта на 10.00 он должен был пойти на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

31 января 2007 года Генпрокуратура закрыла уголовное дело по факту смерти Кравченко в связи с отсутствием состава преступления.

Украинская правда