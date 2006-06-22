Инструкция от Кушнарева о том, как вести себя с соседом-уродом

Представитель фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ убежден, что «помаранчевая» коалиция развалится осенью.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он сказал, что необходимо лишь посмотреть на прошлое участников «помаранчевой» коалиции, и посоветовал поднять новости 8-месячной давности и посмотреть, “что участники “помаранчевой” команды наговорили друг о друге (речь идет о коррупционном скандале осенью 2005 года, следствием которого стала отставка правительства Юлии ТИМОШЕНКО и еще ряда высокопоставленных должностных лиц– УНИАН)”.

«И задайте простой вопрос: если бы ваш сосед говорил о вас такое, вы бы с таким соседом здоровались или нет? Но у вас, если бы была первая возможность, вы бы уехали из такой квартиры, куда глаза глядят, чтобы только с таким уродом, простите за выражение, больше не общаться», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

При этом он отметил, что нормальные люди не могут работать в одной команде, если они все время будут оскорблять друг друга. «Я хотел бы услышать опять ТУРЧИНОВА: подтверждает ли он документально коррупционную деятельность высших должностных лиц государства, о чем он говорил в то время, согласен ли он сесть и выпить по рюмке водки, как предлагал БЕССМЕРТНЫЙ, и все забыть. Хорошая основа для совместной работы», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Отвечая на вопрос, было ли неожиданностью для Партии регионов провозглашение сегодня “помаранчевой” коалиции, Е.КУШНАРЕВ отметил, что был уверен, что о ее создании объявят позже, «поскольку вся тактика ЮЩЕНКО строилась на том, чтобы под угрозой создания коалиции «Нашей Украины» и Партии регионов обезоружить МОРОЗА и ТИМОШЕНКО и раздеть их как можно больше».

Он отрицает, что «Наша Украина» использовала Партию регионов в переговорах с социалистами. По словам Е.КУШНАРЕВА, «Наша Украина» использовала ситуацию, а не Партию регионов.

Вместе с тем он отметил: «Нас использовали без нашего участия, мы по своей инициативе вели консультации и говорили людям, с которыми мы ведем переговорный процесс, об этом, в том числе и МОРОЗУ». Е.КУШНАРЕВ добавил: «Вот кого использовали, так это его».

Также он высказался за создание теневого правительства, которое он желал бы называть альтернативным. По его мнению, это должно быть предусмотрено в законе об оппозиции.

Кроме того, Е.КУШНАРЕВ выразил сомнение в целесообразности принятия программы деятельности правительства. По его мнению, это не помешает при желании освободить правительство Юлии ТИМОШЕНКО. Он напомнил, что в свое время наличие программы правительства Виктора ЯНУКОВИЧА не помешало парламенту отозвать эту программу и отправить его в отставку (во время Помаранчевой революции – УНИАН).

По его мнению, «Наша Украина» в любое время может найти повод выйти из коалиции и тем самым отправить в отставку правительство. «ТИМОШЕНКО без мандата окажется на Майдане и там будет продолжать свою деятельность», - сказал Е.КУШНАРЕВ.