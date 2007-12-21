Гриценко стал причиной конфликта между БЮТ и НУ-НС?

Дальнейшая дееспособность парламента будет зависеть от возможности принятия важных решений полным или относительным консенсусом, достигнутым между политическими силами.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО, комментируя перспективы работы Верховной Рады после формирования правительства.

«Парламент сегодня может либо начать функционировать как парламент, либо превратиться в проблематичный орган, который будет делаться крайним, поскольку не способен оперативно реагировать на ситуацию, которая сложилась в стране», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, важные решения должны приниматься не просто арифметическим большинством в ВР, но и учитывать мнение меньшинства. Он напомнил, что в ВР прошлого созыва никто не учитывал точку зрения оппозиции, и поэтому ежедневно принимались по 30-40 решений. Н.ТОМЕНКО отметил, что необходимо отойти от такой практики и находить полный или относительный консенсус, и тогда все решения будут взвешенными и более принципиальными. «Если такая концепция победит, то снимется угроза диктата меньшинства как в коалиции, так и в оппозиции», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что парламентские силы не могут достигнуть согласия в кадровых вопросах из-за двух конфликтов. По его словам, фракция Партии регионов, чтобы удержать фракцию КПУ в системе координат, пообещала выдвинуть на должность первого вице-спикера согласованную кандидатуру Адама МАРТЫНЮКА. «Теперь Партия регионов не может найти способ, как выйти из этого», - считает депутат.

Второй конфликт, по словам Н.ТОМЕНКО, существует в середине фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, поскольку некоторым депутатам за положительное голосование при формировании правительства были обещаны должности в ВР. При этом, отметил он, такие обещания несколько нарушают предыдущие договоренности между БЮТ и НУ-НС. В качестве примера Н.ТОМЕНКО сообщил, что должность председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны предлагается отдать члену фракции НУ-НС Анатолию ГРИЦЕНКО, хотя этот комитет по квоте должен возглавить представитель БЮТ. «Необходимо выйти за рамки противостояния «коалиция – оппозиция» и за рамки ультиматумов отдельных народных депутатов», - убежден он.

Н.ТОМЕНКО также считает, что все решения, которые принимаются представителями политических сил во время согласительных советов, выполнялись безоговорочно. Он напомнил, что фракция Партии регионов не голосовала за решение о проведении следующего пленарного заседания ВР только после того, как ЦИК зарегистрирует новых депутатов вместо вошедших в состав правительства. При этом, утверждает Н.ТОМЕНКО, во время согласительного совета представители Партии регионов заверили, что будут голосовать, если коалиция досрочно прекратит полномочия 14 народных депутатов. «Если такие броски будут продолжаться, то согласительный совет как механизм принятия решений может утратить свой смысл», - считает Н.ТОМЕНКО.