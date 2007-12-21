Как МИД Украины рассматривает сигналы из Москвы

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО рассматривает последние заявления российских властей относительно Украины как публичное проявление внутриполитических процессов в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на встрече с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине, по случаю 90-летия дипломатической службы.

«Последние сигналы из Москвы мы склонны рассматривать как публичное проявление сегодняшних внутриполитических процессов в соседнем государстве», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он также отметил, что в Украине не хотели бы, чтобы внешние силы пытались разделять украинский народ и противопоставлять одни регионы другим.

По словам министра, Украина видит отношения с Россией как прагматичные, равноправные и прогнозируемые, а также действительно партнерские, основанные на общепринятых принципах международного права и лишенные излишней заидеологизированности.

Министр также отметил, что без нормальных отношений с РФ невозможна реализация интеграционных планов Украины.

«То, что мы слышим отдельные реакции, давайте оставим их на совести тех, кто их делает», - добавил В.ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря Министерство иностранных дел Российской Федерации распространило заявление, в котором выразило обеспокоенность в связи с "антироссийскими проявлениями" в Украине.

18 декабря Президент РФ Владимир ПУТИН направил послание В.ЮЩЕНКО, в котором выразил мнение, что существенные разногласия в двусторонних отношениях между двумя странами возникли из-за позиции Украины.

Кроме того, В.ПУТИН в интервью американскому журналу Time заявил, что США «начали разрушать Украину», искусственно разделив ее общество на «пророссийские» и «проамериканские» силы и оказав поддержку последним.