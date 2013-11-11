В ГПУ допрашивают Власенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Допрос проходит в присутствии понятых», - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Напомним, по словам Арсения Яценюка, ранее сегодня Сергей Власенко сообщил нардепу Александру Турчинову о своем аресте. Как заявили в ГПУ, Власенко вручено извещение о подозрении в неоднократном избиении своей бывшей жены Натальи Окунской. Последняя считает, что вызов ее экс-супруга в Генпрокуратуру не имеет отношения к его политической деятельности.