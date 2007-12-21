Литвин не будет делегировать своих людей к Тимошенко
09:52, 21 декабря 2007Политика
1057 0
Блок Литвина "пришел работать"
Блок Литвина не будет претендовать на вакантную должность вице-премьер министра в Правительстве Юлии Тимошенко. Об этом в эфире "5 канала" заявил лидер блока своего имени Владимир Литвин.
"Мы, еще раз хочу сказать, не претендуем на ни одну должность. Мы пришли в Верховную Раду работать. Я считаю, что если достойно исполнять обязанности народного депутата Украины, это наивысшая должность, это наивысшее признание, но слово “народный” нужно заслужить. Мы будем работать", - сказал Литвин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter