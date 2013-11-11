В ГПУ рассказали, что делает Власенко в их здании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь генпрокурора Маргарита Велькова.

“Сейчас допрос подозреваемого лица еще не начался, поскольку и адвокат, и подозреваемый против того, чтобы их допрашивали”, - сказала Велькова.

По ее словам, и Власенко, и его адвокат Александр Плахотнюк заявляют следователю, что им нужно дополнительное время для личного общения, и подчеркивают то, что, возможно, закончат свое общение до 22.00.

При этом Велькова объяснила, что, в соответствии с действующим законодательством, допрашивать лицо никто не имеет права после 22.00.

По теме: ГПУ будет просить суд избрать для Власенко меру пресечения в виде залога

Потому и Власенко, и адвокат были предупреждены следователем, что если в 19.30 они не согласятся давать показания, то завтра будут вызваны опять в Главное следственное управление для допроса.

Вместе с тем, Велькова опровергла информацию, которую в присутствии своего адвоката огласил Власенко о том, что якобы ему не были разъяснены его права и было отказано в вызове защитника.

“Информация не отвечает действительности, поскольку Плахотнюк уже достаточно долго находится в Следственном управлении и общается со своим подзащитным. Ему (Власенко - УНИАН) было разъяснено и зачитано подозрение о совершении преступления, как того требует действующее законодательство”, - сказала Велькова.

На вопрос, чем занимался Власенко на протяжении нескольких последних часов, находясь в кабинете следователя, она ответила, что тот знакомился с врученным ему уведомлением о подозрении и ожидал своего адвоката.