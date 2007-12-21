Коммунисты с пессимизмом смотрят в будущее

В ближайшее время выявятся противоречия тех финансово-промышленных групп, которые есть внутри Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) и внутри блока "Наша Украина – Народная самооборона" (НУНС). Такое мнение высказал народный депутат из фракции Коммунистической партии Украины (КПУ) Александр Голуб, озвучивая свои прогнозы на ближайшее будущее.

"Думаю, что уже в ближайшее время мы столкнемся с обвальным ростом цен, в том числе на продукты первой необходимости", - отметил парламентарий. Его цитирует ЛігаБiзнесIнформ со ссылкой на пресс-службу КПУ.

"Думаю, что нас ожидает весьма плачевные перспективы во внешнеполитической деятельности: отношения с Российской Федерацией будут испорчены, учитывая, что господин Огрызко назначен на пост Министра иностранных дел. Естественно, по цепной реакции ухудшится ситуация в экономике", - заявил А.Голуб.

"Думаю, все экономические просчеты в этой ситуации и Президент, и правительство будут пытаться компенсировать политическими шагами, как то реабилитация ОУН-УПА, продвижение неофашистской политики, борьба с остатками советизма в Украине, антикоммунизм… То есть, этим будут компенсировать неудачи в этом направлении", - предположил политик.