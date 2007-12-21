Яценюк: в Украине не будет реприватизации

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что в Украине не будет реприватизации.

Об этом он сказал в эфире телеканала “1+1”.

А.ЯЦЕНЮК отметил: “Я убежден, не будет списков реприватизации, потому что право собственности свято и нерушимо в экономике, которая хочет развиваться”.

Он выразил надежду, что нынешнее правительство не будет допускать тех же ошибок, которые у него были в прошлом. На уточнение, касается ли это и “Лугансктепловоза”, А.ЯЦЕНЮК ответил, что “пусть разбираются правоохранительные органы”.

В то же время он отметил, что нельзя говорить о том, “что это будет система, что снова должен быть запущен механизм, который принесет ухудшение авторитета Украины на международной арене”.

“Если есть злоупотребления – пожалуйста, но речь о задекларированной реприватизации не стоит в повестке дня”, - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщалось, БЮТ, возглавляемый нынешним премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, резко критиковал приватизацию “Лугансктепловоза”. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО также признал, что приватизация предприятия была проведена с нарушением законодательства.