У БЮТ по крайней мере 2 кандидатуры на должность первого вице-спикера

Фракция Блока Юлии Тимошенко может предложить кандидатуру Александра ТУРЧИНОВА на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины, сообщил УНИАН проинформированный источник.

По словам собеседника агентства, такой вариант возможен как противовес избранию председателем Верховной Рады представителя “Нашей Украины” Петра ПОРОШЕНКО.

В то же время, по информации источника, есть и другие кандидатуры на должность первого вице-спикера, среди которых одна из наиболее вероятных, – представитель БЮТ Николай ТОМЕНКО.