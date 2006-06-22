ЧМ-2006: Дэвид Бекхэм и Стивен Джеррард подрались на тренировке

Лидеры сборной Англии Дэвид Бекхэм и Стивен Джеррард поругались на тренировке перед матчем со сборной Швеции, пишет британская пресса. По мнению Джеррарда, капитан команды отдавал слишком много длинных передач во время первых матчей. Как считает Джеррард, атаки лучше развивать через полузащитников, а не отдавая мяч через все поле.

Ливерпулец высказал свое мнение вслух и тут же получил отповедь от Бекхэма. Дело даже дошло до драки, но лидеров разняли другие игроки сборной Англии.

По мнению же тренеров английской сборной, этот скандал отнюдь не свидетельствует о нездоровой психологической атмосфере в команде. Напротив, ведь два самых авторитетных игрока сборной спорили о тактике, а значит, атмосфера в команде самая что ни на есть рабочая.

Кстати, Джеррард оказался не единственным недовольным в сборной Англии. Майкл Оуэн до матча со сборной Швеции отправился с претензиями к Свену-Горану Эрикссону: форвард был недоволен тем, что его меняли в первых матчах. Оуэн считал, что он готов отыграть полный матч.

Неизвестно, повлияли ли речи Оуэна на тренера. Может быть, Эрикссон и готов был дать отыграть футболисту полный матч против Швеции, но Оуэн уже на третьей минуте повредил связки колена и выбыл из строя на полгода. Теперь у сборной Англии осталось фактически два форварда: Питер Крауч и Уэйн Руни.

Лента.ру