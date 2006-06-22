Депутаты попрощались до вторника

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 27 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект постановления проголосовали 238 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. (БЮТ – 129, «Наша Украина» - 76, СПУ – 33, Партия регионов и коммунисты – 0).

Представляя проект постановления, член фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что этот перерыв необходим для того, чтобы большинство могло рассмотреть и вынести сформулированные предложения относительно кандидатур на руководящие должности в парламенте.

«У нас не может быть спонтанных и непрогнозированных голосований. К этому нужно привыкать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде было официально объявлено о создании коалиции депутатских фракций «Наша Украина», Социалистической партии Украины и Блока Юлии Тимошенко.