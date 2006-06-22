В Украине до конца недели - грозовые дожди

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях, в Крыму и Приазовье грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с; на остальной территории местами небольшие кратковременные дожди, грозы; в восточных областях без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 26-31°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 15-20°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 24-25 июня в западной части ожидается облачная погода с прояснением, временами дождь, в отдельных районах град, 24 июня в Карпатах местами сильный дождь; температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 15-20°. На остальной территории переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы; температура ночью 16-21°, днем 26-31°, в южных областях местами 32-35°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

26 июня в Украине, 27 июня в западных и северных областях местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 15-21°, днем 27-33°, местами, кроме западных и северных областей, 35°.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 28-30°; по области ночью 16-21°, днем 26-31°.

24-25 июня - переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 26-31°.

26-27 июня - отдельные кратковременные дожди, грозы. Температура существенно не изменится.