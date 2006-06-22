Коалицию официально зарегистрировали в Верховной Раде

В Верховной Раде официально объявлено об образовании коалиции депутатских фракций «Наша Украина», Социалистической партии Украины и Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председательствующий на заседании парламента член Временного президиума ВР Адам МАРТЫНЮК.

Как сообщал УНИАН, коалиция в составе «Нашей Украины», БЮТ и Социалистической партии Украины была создана сегодня, о чем утром в парламенте объявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она сообщила также о передаче соответствующих документов в Секретариат ВР на регистрацию.

В парламентскую коалицию вошли 239 народных депутатов Украины, которые являются членами фракций «Наша Украина», БЮТ и СПУ.

Об этом сообщил член Временного президиума ВР, который председательствует на утреннем заседании Верховной Рады, Адам МАРТЫНЮК.

Он отметил, что информация об образовании и регистрации коалиции депутатских фракций объявляется в соответствии со ст. 83 Конституции Украины и ст.ст. 61, 62 и 63 Регламента Верховной Рады Украины.

А.МАРТЫНЮК зачитал список поименно всех народных депутатов, которые вошли в коалицию.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде было официально объявлено об образовании коалиции депутатских фракций «Наша Украина», Социалистической партии Украины и Блока Юлии Тимошенко.