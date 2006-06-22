Мороз: ”помаранчевой коалиции” нет

Лидер СПУ Александр Мороз выступает против того, чтобы созданную коалицию называть помаранчевой.

"Прошу журналистов быть точными: есть коалиция демократических сил, а помаранчевой коалиции нет и не было", - сказал Мороз во время подхода лидеров "тройки" к прессе.

Лидер СПУ подчеркнул, что три политических силы ощущают на себе огромную ответственность за будущее Украины.

А Роман Бессмертный при этом добавил: "То, о чем говорили с ноября, состоялось в июне".

Юлия Тимошенко же отметила, что люди дали второй шанс политическим силам, которые принимали участие в революции. "И мы сделаем все, чтобы люди об этом не пожалели", - подчеркнула она.

Украинская правда