Министр Александр Клименко представит Мониторинговый центр

4 ноября 2013 состоится презентация Мониторингового центра Миндоходов при участии Министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Мероприятие начнется в 14.00 по адресу : Миндоходов, Львовская площадь, 8, 14- й этаж.

Регистрация СМИ с 13.00 до 13.30. Вход в административное здание только при наличии документа, удостоверяющего личность.

По окончании презентации состоится брифинг Министра Александра Клименко.

По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел. 272-51-40, 247-35-01, 590-27-43 до 11.00 4 ноября 2013.