Мартынюк утверждает, что документов о создании коалиции в парламенте нет

В Верховной Раде Украины объявлен перерыв до 12.52.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим член Временного президиума Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК, который председательствует на сегодняшнем утреннем заседании ВР, утверждал, что в парламенте документов о создании коалиции нет.

В то же время член фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявил, что подписи собраны, и сейчас «из Секретариата ВР МАРТЫНЮКУ занесут эти документы».

В свою очередь лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что сейчас продолжается проверка подписей народных депутатов под коалиционным соглашением.

Как сообщал УНИАН, представитель фракции «Наша Украина» Михаил ПОЖИВАНОВ заявил, что собраны 240 подписей под соглашением о создании парламентской коалиции.