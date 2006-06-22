Двое из ”Нашей Украины” не подписали коалицию

Собрано 240 подписей под соглашением о создании парламентской коалиции, сообщил журналистам представитель фракции «Наша Украина» Михаил ПОЖИВАНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, пока свои подписи не поставили члены фракции “Наша Украина” Руслана ЛЫЖИЧКО, которая находится за границей, и Геннадий УДОВЕНКО, который сегодня отмечает свое 75-летие.

М.ПОЖИВАНОВ также сообщил, что пока «Наша Украина» не обсуждала конкретные фамилии кандидатур на должности, которые по квоте отведены «Нашей Украине».