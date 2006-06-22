Кто будет судить матч Украина-Тунис

Заключительный матч на групповом этапе Чемпионата мира по футболу 2006 между сборными Украины и Туниса будет обслуживать парагвайская бригада судей во главе с Карлосом АМАРИЛЬЕЙ. Помогать будут его соотечественники Амелио АНДИНО и Мануэль БЕРНАЛЬ.

Как передает сайт «Террикон», в Германии 35-летний парагваец уже обслуживал два матча: США - Чехия (0:3), в которой он показал шесть желтых карточек, а в игре Того - Швейцария (0:2) предупредил четверых. Достаточно строгий арбитр, для которого "стандартным" является 6-7 предупреждений за игру, при этом редко назначает пенальти.