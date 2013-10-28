Агитационную кампанию «Украинского выбора» против евроинтеграции назвали "спамом"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам во время медиа-клуба в Институте мировой политики.

«Другим словом, как «спам», это назвать нельзя. Это выдумки, которые на сегодняшний день серьезно воспринимать очень трудно: однополые браки, удерживание роста цен и так далее. Ну, это просто выдумки», - сказал Пятницкий.

При этом он отметил, что можно создать другую организацию и агитировать «за» или «против» любого направления.

«Знаете, я могу параллельно «Украинскому выбору» зарегистрировать еще одну организацию - «Всеукраинский выбор». Мне будут рассказывать (из «Украинского выбора» - УНИАН), что цены сегодня на что-то - 10 гривен, а будут 10 евро (после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС - УНИАН), а я буду говорить: «Если пенсия на сегодня 1000 гривен, то будет 1000 долларов». Вот и будет два спамера. И мы будем, фактически, вводить в заблуждение все общество, но будем выполнять задачи: одни будут «за» европейскую интеграцию, другие будут – «против».