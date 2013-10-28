Агитационную кампанию «Украинского выбора» против евроинтеграции назвали "спамом"
Правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий считает направленные на критику евроинтеграции Украины акции организации «Украинский выбор», которую возглавляет Виктор Медведчук, обыкновенным «спамом» для дезинформации общества.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам во время медиа-клуба в Институте мировой политики.
«Другим словом, как «спам», это назвать нельзя. Это выдумки, которые на сегодняшний день серьезно воспринимать очень трудно: однополые браки, удерживание роста цен и так далее. Ну, это просто выдумки», - сказал Пятницкий.
При этом он отметил, что можно создать другую организацию и агитировать «за» или «против» любого направления.
«Знаете, я могу параллельно «Украинскому выбору» зарегистрировать еще одну организацию - «Всеукраинский выбор». Мне будут рассказывать (из «Украинского выбора» - УНИАН), что цены сегодня на что-то - 10 гривен, а будут 10 евро (после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС - УНИАН), а я буду говорить: «Если пенсия на сегодня 1000 гривен, то будет 1000 долларов». Вот и будет два спамера. И мы будем, фактически, вводить в заблуждение все общество, но будем выполнять задачи: одни будут «за» европейскую интеграцию, другие будут – «против».