В парламенте снова объявлен перерыв

В парламенте объявлен перерыв до 12.30.

Как передает корреспондент УНИАН, это технический перерыв, необходимый для того, чтобы сверить подписи народных депутатов под соглашением о создании демократической коалиции.

Председательствующий на заседании Адам МАРТЫНЮК, объявляя перерыв, попросил фракции, которые объявили о создании коалиции, ускорить процесс ее юридического оформления.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июня, около 11.00, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО объявила в Верховной Раде о создании коалиции в составе «Нашей Украины», БЮТ и Социалистической партии Украины. Она сообщила, что сейчас документы переданы в Секретариат ВР на регистрацию.

По информации источника, подписи под соглашением поставили 242 народных депутата. В то же время, представители Партии регионов заявляют, что под соглашением нет такого количества подписей.