”Коалицианты” легализируют государственный переворот

Бывший председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сравнивает процесс создания коалиции с государственным переворотом.

"То, что делается с созданием коалиции, и кем она будет подписана, это будет легализован государственный переворот в Украине", - заявил В.ЛИТВИН сегодня в эфире телеканала "1+1".

"Как это не звучит, но с помощью законов и Конституции, отношение к которой доведено до абсурда, потому что коалиция фактически будет управлять всем и вся", - добавил он.

"Я думаю, что тогда будет огромная борьба за сферы влияния, потому что судя по проекту председатель Верховной Рады сводится к технической функции, но фактически ликвидируется высший законодательный орган Верховная Рада. Она заменяется коалицией", - цитирует В.ЛИТВИНА“Украинская правда”.

Экс-спикер ВР также считает, что Президент был вынужден согласиться на кандидатуру нашеукраинца Петра ПОРОШЕНКО на должность председателя парламента.

"Я и раньше говорил, что спикером должен стать человек, который, в случае назначения ТИМОШЕНКО премьером, мог бы противостоять ТИМОШЕНКО. Я называл фигуру ПОРОШЕНКА", - отметил В.ЛИТВИН.

"Другого выхода, я считаю, у Президента нет, иначе конфликт был бы выведен непосредственно по линии президент – премьер-министр. Это если будет реализован этот сценарий, ПОРОШЕНКО будет выступать громоотводом и противостоять ТИМОШЕНКО", - сказал В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что "это будет борьба на выживание, борьба на взаимное уничтожение. Это весьма будет удивительное действо".

В.ЛИТВИН также отметил, что коалиция в таком формате является "вынужденным объединением, которое будет лихорадить страну, и это будет эксперимент, который дорого обойдется стране".