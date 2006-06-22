Саддам Хусейн объявил голодовку

Экс-президент Ирака Саддам ХУСЕЙН и семь бывших иракских чиновников, которые обвиняются в убийстве 148 шиитов, объявили в тюрьме голодовку. Об этом сообщил адвокат С.ХУСЕЙНА Халил ад-ДУЛАЙМИ, сообщает Associated Press.

«Президент Саддам и другие члены руководства (Ирака) объявили сегодня голодовку в знак протеста против убийства Хамиса аль-Обейди», – сказал адвокат. По его словам, голодовка будет продолжаться до тех пор, пока адвокатам подсудимых не будет обеспечена международная защита.

Адвокат Х.Аль-Обейди, который защищал С.ХУСЕЙНА и его сводного брата Барзана ат-ТИКРИТИ, был похищен из своего дома в Багдаде людьми, одетыми в полицейскую форму. Потом его нашли застреленным. Он стал уже третьим убитым адвокатом из команды С.ХУСЕЙНА.