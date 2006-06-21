Новый посол США делает комплименты Украине и учит язык

Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР доволен своим назначением в Украину и намерен посещать регионы нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Для меня большая честь быть шестым послом США в Украине», - сказал В.ТЕЙЛОР. Он отметил, что собирается путешествовать по Украине, поскольку в восторге от ее масштабов.

Посол также отметил, что через некоторое время сможет обращаться к украинцам на украинском языке, поскольку сейчас его изучает. В.ТЕЙЛОР также отметил, что определенное время работал в Афганистане, Ираке, а последние 6 месяцев - в Иерусалиме. «Я думаю, что в Вашингтоне решили, что я уже выполнил обязанность в трудных местах, поэтому послали меня в хорошее место – Украину», - добавил посол.

Он отметил, что будет поддерживать те направления деятельности, которые изберут украинский народ и правительство. По словам посла, США четко выразили свою поддержку демократическому развитию Украины и будут это делать в дальнейшем. «США считают, что если Украина добьется успеха как демократическая страна в этом регионе, это будет хорошо и для США, и для самой Украины», - сказал он.

Посол отметил, что США могут оказать мощную политическую поддержку Украине в международном сообществе. Он также отметил, что США не рассматривают ситуацию в Украине как кризисную.