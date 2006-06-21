Порошенко выдвинули в противовес Тимошенко

Народный депутат, член фракции «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ не отрицает, что «Наша Украина» выдвинула кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность Председателя Верховной Рады Украины как противовес кандидатуре Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам Р.ЗВАРИЧА, он не может говорить, что это была главная причина, почему «Наша Украина» остановилась на кандидатуре П.ПОРОШЕНКО, однако он не хочет лукавить, что этого не было.

«Скажу вам откровенно, мы с самого начала говорили о том, что в кадровых вопросах, поскольку нет адекватного взаимного доверия, необходимо закладывать механизмы сдерживания и противовесов. Мы исходили из того, что парламентский институт должен быть противовесом к правительству. Я считаю, что это вполне демократически, и поэтому мы вышли на кандидатуру, которая является мощнейшей именно с этой точки зрения», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

В то же время Р.ЗВАРИЧ подчеркнул, что независимо от этого П.ПОРОШЕНКО является абсолютно профессионально подготовленной кандидатурой на эту должность, и он хотел бы услышать хотя бы один аргумент, возражающий это.

Отвечая на вопрос, может ли назначение П.ПОРОШЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО помешать конструктивной работе правительства и парламента, Р.ЗВАРИЧ напомнил высказывание одного из премьер-министров Англии, который сказал: «Политика сводит очень интересных людей в одной постели».

На вопрос журналистов, знают ли о кандидатуре П.ПОРШЕНКО социалисты и БЮТ, Р.ЗВАРИЧ сказал, что знают, а что касается реакции БЮТ отметил, что «они в восторге».