Регионал: свободная Тимошенко не нужна Яценюку

В частности, по мнению народного депутата от фракции ПР Владимира Сальдо, которое он высказал в эфире телеканала ТВi, свободная Тимошенко составит серьезную конкуренцию главе парламентской фракции "Батькивщины" Арсению Яценюку, пишет Gazeta.ua.

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"На сегодняшний день складывается впечатление, что оппозиционерам лучше, чтобы она была в заключении. Потому что если она выйдет на свободу, появляется серьезный конкурент для реального руководителя оппозиции Арсения Яценюка в лице формального лидера Юлии Тимошенко", - пояснил Сальдо.

Он также отметил, что если Тимошенко выпустят на лечение в Германию, это станет первым подобным случаем в истории освобождений заключенных в Украине.

"Впервые в Украине может быть предоставлена ​​возможность узнику выехать за границу на лечение. Таких прецедентов не было", - отметил "регионал".

Нардеп, кроме того, заверил, что миссия Кокса и Квасьневского не настаивает на помиловании Тимошенко.

"Они настаивают на решении вопроса, касающегося Тимошенко", - подчеркнул Сальдо.