Состоится встреча Министра А.Клименко с представителями предприятий ВЭД

17 октября 2013 Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко проведет встречу с представителями крупнейших субъектов внешнеэкономической деятельности.

Во время мероприятия будут обсуждены вопросы создания перспективных условий для ведения внешнеэкономической деятельности предприятиями, работающими в Украине .

В рамках встречи запланирован выход к прессе . Мероприятие начнется в 14.00 по адресу : гостиница InterContinental , г. Киев , ул . Большая Житомирская , 2а .

По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел . 272-51-40 , 590-27-43 до 12.00 17 октября 2013 .