Медведев не видит выгоды для Украины от соглашения об ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«На вопрос, почему Украина подписывает соглашение об ассоциированном членстве, мой ответ: я не знаю. Выгод особо я не вижу», - сказал Медведев.

Он предположил, что руководству Украины виднее и нужно время, чтобы посмотреть, что будет происходить далее.

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Российский премьер подчеркнул, что РФ и ЕС обладают огромным в 400 млрд долл. торговым оборотом, но между ними нет никакого соглашения об ассоциации.

«Оно нам не нужно, и без этого все нормально развивается. Выбор всегда за самой страной. Самое главное, чтобы эта форма не тормозила реальное развитие экономических процессов и способствовала интеграции», - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что после подписания соглашения с ЕС Украине будет очень трудно вступить в Таможенный союз, если она того захочет. «Я думаю, что шансы в этом случае, если говорить о полноценном, а не ассоциированном членстве, практически нулевые», - сказал Медведев.

Он в очередной раз заявил, что Россия готова рассматривать любые формы сотрудничества, но выступает за то, чтобы все члены Таможенного союза имели одинаковый набор прав и обязанностей. «Соглашение по формуле Россия, Казахстан, Беларусь плюс Украина или какая-то другая страна нас не устраивает потому, что мы хотим создать полноценный Евразийский экономический союз, а не какое-то аморфное объединение», - сказал премьер-министр РФ.

Как сообщал УНИАН, Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом Украина планирует подписать на ноябрьском саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

В последнее время руководство России не раз заявляло, что после вступления в силу соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в части зоны свободной торговли отменит режим свободной торговли с Украиной, установленный договором о ЗСТ в рамках СНГ.