Политсовет СПУ одобрил соглашение, но не расслабился

Политсовет Социалистической партии Украины одобрил коалиционное соглашение между «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ и поручил социалистам завтра его подписать.

Об этом сообщил УНИАН источник в СПУ.

В то же время политсовет дал полномочия лидеру партии и фракции СПУ Александру МОРОЗУ в случае невозможности подписания завтра коалиционного соглашения принимать решение о переходе в оппозицию или «переходе к другому формату коалиции».