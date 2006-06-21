Политсовет СПУ одобрил соглашение, но не расслабился
19:38, 21 июня 2006Политика
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Депутатам разрешили подписать документ
Политсовет Социалистической партии Украины одобрил коалиционное соглашение между «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ и поручил социалистам завтра его подписать.
Об этом сообщил УНИАН источник в СПУ.
В то же время политсовет дал полномочия лидеру партии и фракции СПУ Александру МОРОЗУ в случае невозможности подписания завтра коалиционного соглашения принимать решение о переходе в оппозицию или «переходе к другому формату коалиции».
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