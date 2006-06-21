Мороз подозревает, что слова Ющенко ”мало что весят”

Социалистическая партия Украины будет «свободна в своем выборе», если завтра на утреннем заседании ВР не будет объявлено о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер СПУ Александр МОРОЗ.

По его словам, «либо завтра на утреннем заседании будет объявлено о создании коалиции в этом формате (речь идет о «Нашей Украине», БЮТ и СПУ – УНИАН), либо мы действуем адекватно – мы свободны в своем выборе».

«Дальше искать основания, причины или поводы для промедления, я думаю, негоже», - подчеркнул он.

По словам А.МОРОЗА, «это не добавляет чести ни депутатам, ни тем, кто хочет образовать коалицию, ни тем, кто готов быть в оппозиции». Он считает, что это также «не добавляет чести Президенту Украины», поскольку затягивание процесса создания коалиции свидетельствует о том, что «его слова мало что весят».

Лидер СПУ отметил, что вчера в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО были согласованы все сроки создания коалиции. По его словам, прозвучали заверения в том, что никаких разногласий в этом процессе не будет.

Также А.МОРОЗ сообщил, что сегодня депутаты из фракций «Наша Украина» и БЮТ не пришли на совместное заседание народных депутатов, которое должно было состояться в Верховной Раде Украины в 15.00. Он утверждает, что представители БЮТ и «Нашей Украины» знали об этом заседании. А.МОРОЗ отметил, что не хочет никого ни в чем обвинять, но не понимает отсутствия представителей этих двух фракций на общем заседании.

Как сообщал УНИАН, А.МОРОЗ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО настаивали сегодня на объявлении о создании Коалиции демократических сил. Однако лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что наиболее целесообразно подписать соглашение о коалиции 23 июня.

Как сообщила журналистам руководитель информационного департамента блока “Наша Украина” Татьяна МОКРИДИ, завтра состоится заседание политсовета блока «Наша Украина», на котором будет принято окончательное решение относительно вхождения блока в помаранчевую коалицию.