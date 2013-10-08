ГПУ требует отчеты о проверке инцидента на стадионе ”Арена Львов”

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры.

Также направлено письмо в Министерство внутренних дел Украины относительно необходимости организации проверки по указанному факту.

По теме: Янукович просит Генпрокуратуру оценить действия болельщиков по делу против сборной Украины

“О результатах проведенных проверок обязаны проинформировать Генеральную прокуратуру Украины до 15 октября 2013 года”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение наложить санкции на сборную Украины по футболу в виде проведения одного матча без зрителей (Украина - Польша 11 октября в Харькове), а также оштрафовал ФФУ на 45 тыс. швейцарских франков и дисквалифицировал стадион «Арена-Львов» вплоть до начала отборного цикла чемпионата мира 2018 года.

Санкции были применены на основании на отчета организации FARE (Футбол против насилия и расизма в Европе), которая отмечала, что в ходе игры 6 сентября во Львове (Украина - Сан-Марино, 9:0) болельщики сборной Украины оскорбляли на расовой почве игрока украинской сборной Эдмара (натурализованного бразильца), а также вывесили баннер неонацистского содержания.

3 октября стало известно, что Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил решение о санкциях в отношении сборной Украины.

7 октября Президент Украины Виктор Янукович попросил генерального прокурора Виктора Пшонку дать правовую оценку действиям отдельных болельщиков во время упоминавшегося матча на стадионе «Арена Львов». Президент определил срок для предоставления правовой оценки - до 19 октября 2013 года.