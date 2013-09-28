Садовый опроверг наличие нацистской символики на "Арене Львов"

Об этом в эфире телеканала Интер заявил мэр города Львова Андрей Садовый.

В частности, по словам Садового, в Международной федерации футбола увидели на стадионе во Львове национальную символику, которую ошибочно сочли за нацистскую, пишет Gazeta.ua.

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"Да, там были петарды. Но я не видел там никакой запрещенной символики", - подчеркнул львовский градоначальник.

Напомним, следующий матч отбора к Мундиалю-2014 национальная сборная Украины будет играть без зрителей.

Такое решение принял дисциплинарный комитет ФИФА с подачи ФАРЕ, которая обвинила украинских фанатов в использовании пиротехники, неонацистских знамен на трибунах, нацистских приветствиях и расистских высказываниях.

Также комитет решил, что сборной Украины будет запрещено играть на "Арене Львов" до конца отбора к чемпионату мира-2018, то есть, в ближайшие 5 лет! Также на ФФУ был наложен штраф в размере 45 тысяч швейцарских франков (чуть менее 50 тысяч долларов США).