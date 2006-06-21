Наша Украина, СПУ и БЮТ парафировали соглашение о создании коалиции

«Наша Украина», СПУ и БЮТ парафировали соглашение о создании «помаранчевой» коалиции – Зварич

Киев. 21 июня. УНИАН. Блок “Наша Украина”, Социалистическая партия Украины и Блок Юлии Тимошенко парафировали соглашение о создании “помаранчевой” коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель “Нашей Украины” Роман ЗВАРИЧ.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что от “Нашей Украины” документ завизировал он лично.

Руководитель информационного департамента блока “Наша Украина” Татьяна МОКРИДИ добавила, от СПУ документ завизировал первый секретарь политсовета партии Иосиф ВИНСКИЙ, от БЮТ – заместитель председателя фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО.

Она сказала, что подписи представителей трех политических сил стоят на всех 103-х страницах текста соглашения - к тексту поименного списка участников коалиции.

В то же время, ранее И.ВИНСКИЙ сообщал, что соглашение состоит из 122 страниц.