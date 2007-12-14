Ющенко внес на ратификацию в ВР соглашение об упрощении визового режима

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на ратификацию в Верховную Раду соглашение об упрощении визового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Киеве на пресс-конференции директор Департамента консульской службы МИД Украины Борис БАЗИЛЕВСКИЙ.

Он отметил, что это соглашение внесено в парламент как первоочередное.

«Я надеюсь и убежден, что Верховная Рада, выступая в защиту интересов украинских граждан, ратифицирует это соглашение в ближайшее время», - сказал он.

Б.БАЗИЛЕВСКИЙ отметил, что Украина проинформировала Европейскую Комиссию о завершении внутригосударственных процедур относительно введения в действие этого соглашения.

Он напомнил, что по решению Еврокомиссии соглашение вступает в силу с 1 января 2008 года.

Соглашение об упрощении визового режима между Украиной и Евросоюзом предусматривает 12 категорий украинских граждан, которым визы будут выдаваться бесплатно. Остальные граждане должны платить за визу 35 евро.

Изменения в условиях оформления виз, которые вводятся соглашением между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз, не распространяются на территорию Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Ирландия, Исландии, Норвегии, Дании до заключения между Украиной и этими странами аналогичных соглашений.