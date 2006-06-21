Янукович защищает Ющенко

Виктор Янукович: Если кто-то говорит, что Президент виновен в затягивании с формированием парламентского большинства, то я такой позиции не разделяю...

Заявление лидера Партии регионов

Судьба парламента и государства сейчас в руках самих депутатов Верховной Рады. Она зависит от ответственности каждого, кому народ доверил высокий мандат. От ответственности и государственного мышления каждого народного избранника зависит, сумеем ли мы выдержать с честью то испытание, которое ставит перед нами демократия. А мы сегодня работаем в условиях демократического общества. И то, что Президент Украины не раз заявлял, что он дистанцируется от вмешательства в процесс создания парламентской коалиции – это проявление демократического мышления.

Да, нам еще тяжело осознать такую практику, так как многие из нас приобретали политическую зрелость в условиях авторитарного режима, когда всеми процессами руководила администрация Президента. Поэтому не все готовы к самостоятельному принятию решений, к тому, чтобы брать ответственность на себя. То время, когда не только Президент, а любой из нас несет ответственность за государство и народ – настал. И как бы ни развивались события дальше, этот факт останется бесспорным позитивом для Украины, для нашего общества.

Поэтому Партия регионов, декларируя еще раз готовность брать на себя ответственность и разделять ее со всеми ветвями государственной власти, заявляет о готовности поддержать решение о роспуске парламента и проведении новых досрочных выборов в случае, если до конца этой недели коалиция все же не будет создана и если руководство парламента не будет избрано. Потому что, если не будет на это политической воли депутатов, то нужно дать народу возможность выбрать более ответственных политиков.

Я говорю это, прекрасно понимая, что может наступить после того, как страна будет вынуждена погрузиться в новый виток избирательной кампании. Я заявляю это, рассчитывая на мудрость, взвешенность, политическую зрелость и ответственность всех народных депутатов – вне зависимости от их партийной принадлежности. Настал момент, когда цвета, которыми мы себя очерчивали на выборах, должны уступить место единственно правильному объединению тех цветов, которые имеет наш государственный флаг.

Официальный сайт Партии регионов