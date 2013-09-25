Янукович призывает Тимошенко посещать судебные заседания

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью агентству Bloomberg.

"Вопрос Тимошенко очень сложный, но его решение было бы проще, если бы она посещала судебные заседания, но она отказывается это делать", - заявил Янукович.

По словам Януковича, согласно существующему украинскому законодательству сейчас нет способов освободить Тимошенко или позволить ей лечиться в Германии, кроме того, она ожидает приговоров по другим делам против нее.

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Как сообщал УНИАН, в интервью «Украинской правде», опубликованном 16 сентября, Тимошенко сказала, что “власть уже давно и сознательно не доставляет меня на судебные заседания”.

“Какой смысл противозаконно лишать меня права на телефонные разговоры, заклеивать непрозрачной пленкой окна, запрещать выходить на прогулки, не разрешать мне проводить краткосрочные свидания, наглухо изолировать от Украины и мира, если раз в месяц предоставлять мне возможность общаться с прессой в суде?”, - подчеркивала Тимошенко.

Как утверждает экс-премьер, ни один заключенный не может отказаться от доставки в суд. “Если бы это было возможным, у нас в стране не смогли бы вынести ни одного приговора, не было бы ни одного осужденного. Все были бы в отказе”, - прокомментировала она.

По словам Тимошенко, если “указание” доставить в суд поступит, то ее доставят туда. “С применением грубой физической силы без какого-либо колебания. Так, как это уже было сделано при перевозке меня из колонии в больницу. С побоями, синяками и насилием”, - отметила Тимошенко.

17 сентября пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины заявила о неправдивости заявлений Тимошенко об условиях ее содержания и транспортировки в суд.

В частности, что касается этапирования Тимошенко для участия в судебных заседаниях, в службе заявляют: “Ни разу, в ответ на вызовы в суд, она не согласилась быть транспортированной”.