КС позволил ВР отправлять в отставку премьера, министров обороны и иностранных дел без представления Президента

Верховная Рада Украины может освобождать от должностей премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел и без представления Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда, решение КС по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины об официальном толковании положений пункта 12 части первой статьи 85 Конституции Украины в контексте положений части четвертой статьи 114, частей второй, третьей статьи 115 Конституции Украины (дело о порядке прекращения полномочий членов Кабинета министров Украины) было обнародовано сегодня.

Депутаты обосновывали необходимость в официальном толковании тем, что указанными нормами не определен четкий порядок и процедура освобождения от должностей членов Кабмина и последствия такого увольнения, поэтому при применении этих положений возникают противоречия по поводу их правильного понимания представителями разных политических сил, входящих в состав Кабинета министров.

По мнению авторов представления, в положениях пункта 12 части первой статьи 85 Конституции Украины нет ответов на такие вопросы:

– является ли необходимым представление Президента Украины в Верховную Раду Украины при освобождении от должностей премьер-министра Украины, министра обороны Украины и министра иностранных дел Украины;

– является ли необходимым представление премьер-министра при освобождении от должностей других членов Кабинета министров Украины;

– приводит ли освобождение от должности премьер-министра к отставке всего состава правительства;

– что понимается под термином „освобождение указанных лиц от должностей“;

– какой является процедура освобождения от должностей членов Кабмина.

Конституционный Суд, исследовав материалы дела, решил, что в аспекте конституционного представления под положением „освобождение указанных лиц от должностей“ в пункте 12 части первой статьи 85 Конституции Украины в контексте положений части четвертой статьи 114, частей второй, третьей статьи 115 Конституции Украины нужно понимать освобождение от должностей как членов Кабинета министров, включая премьер-министра Украины, министра обороны, министра иностранных дел, так и председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, председателя Фонда государственного имущества Украины.

Верховная Рада может реализовать свои полномочия по освобождению от должностей премьер-министра Украины, министра обороны Украины, министра иностранных дел Украины и без представления Президента Украины.

Вместе с тем, конституционное производство по делу об официальном толковании положений пункта 12 части первой статьи 85 Конституции Украины в контексте положений части четвертой статьи 114, частей второй, третьей статьи 115 Конституции Украины относительно затронутых в конституционном представлении вопросов:

– является ли необходимым представление премьер-министра Украины при освобождении от должностей других членов Кабмина;

– приводит ли освобождение от должности премьер-министра Украины к отставке всего состава Кабинета министров;

– какой является процедура освобождения от должностей членов правительства,

на основании пункта 3 статьи 45 Закона Украины „О Конституционном Суде Украины“ прекращено из-за их неподведомственности Конституционному Суду.

Судья-докладчик по делу - Вячеслав ДЖУНЬ.