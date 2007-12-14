На Согласительный совет не явились Яценюк и Партия регионов

В Верховной Раде Украины до сих пор не началось заседание Согласительного совета лидеров фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер фракции блока своего имени Владимир ЛИТВИН сегодня журналистам в ВР.

«На заседание Согласительного совета не явился председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК и Партия регионов», - сказал В.ЛИТВИН.

Депутат подчеркнул, что фракция Блока Литвина является дисциплинированной и приходит на все заседания Согласительного совета. В.ЛИТВИН предположил, что сейчас проходят консультации для того, чтобы вынести на заседание Согласительного совета согласованную позицию.